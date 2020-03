Annuleringen bij 't Voorhuys in Emmeloord: liever straks nog bestaan dan nu hard zijn voor klanten

Zijn vriendin Reneé is net bevallen. Horeca-ondernemer Twan Hakvoort van 't Voorhuys in Emmeloord had zich de kraamtijd heel anders voorgesteld. ,,We waren heel vrolijk de afgelopen weken, maar nu denken we: hoe gaan we het allemaal doen?’’