Anonieme tipgever meldt zich bij politie in coldcase-zaak Judit Nyari

Een anonieme tipgever met informatie over de moord op Judit Nyari heeft zich gemeld bij de politie. Het Team Cold Cases Midden-Nederland riep begin mei een tipgever op om contact op te nemen voor een vertrouwelijk gesprek over de zaak. Of dit dezelfde tipgever betreft is niet duidelijk.

Aan de oproep aan mensen om zich te melden als ze meer weten over de moordzaak, is gehoor gegeven. Dat laat Politie Flevoland weten. De zaak Judit Nyari werd afgelopen maanden zeventien jaar na dato weer onder de aandacht gebracht in een Cold Case-podcast van de politie.

Dit voorjaar meldde een tipgever zich met informatie bij Meld Misdaad Anoniem. Het Team Cold Cases vermoedt dat de persoon in kwestie concrete en essentiële informatie heeft die het onderzoek verder zou kunnen brengen. Over de vraag of de persoon die zich recent heeft gemeld de anonieme tipgever is, kan de politie geen uitspraken doen.

De moordzaak Judit Nyari

Op 6 december 1993 werd het lichaam van de 25-jarige Judit Nyari hevig toegetakeld aangetroffen in de buurt van Dronten. Nyari was op gruwelijke wijze vermoord. Haar lichaam werd vijf dagen nadat zij voor het laatst was gezien gevonden in de bosjes bij recreatiebos De Meerval.

Omdat na uitgebreid onderzoek de zaak destijds niet kon worden opgelost verdween deze in de archiefkast. Inmiddels is het zeventien jaar later en is de zaak nog altijd niet opgehelderd. In de moord op Judit Nyari toch nog te kunnen oplossen is deze via een Cold Case-podcast opnieuw onder de aandacht gebracht.