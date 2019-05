ANWB Fonds zoekt maatschappelijke projecten die 10.000 euro willen ontvangen

Het ANWB Fonds steunt projecten die burgers in hun eigen stad of regio zijn gestart en waarvoor geld nodig is. De initiatieven die kans willen maken op bedrag van 10.000 euro moeten blijvende waarde hebben en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Inschrijven om in aanmerking te komen voor de toekenning kan vanaf 13 mei tot 17 juni via www.anwb.nl/sameninactie. Iedereen in Nederland kan daarna via de website van de ANWB stemmen op wat volgens hen het meest inspirerende project is. Dan blijft er een top drie per provincie over. Hieruit wordt eind oktober door de ANWB Adviescommissie een project in iedere provincie gekozen.