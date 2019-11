ANWB sluit winkel in Lelystad drie jaar na heropening

De ANWB-winkel aan de Stationsweg in Lelystad gaat sluiten. Er is te weinig toeloop om de deuren nog langer open te houden. Op zaterdag 14 december gaan ze om 17 uur definitief dicht.

Volgens ANWB-woordvoerder Markus van Tol is dit 'tegenwoordig heel modern’. ,,Onze retailpoot heeft een afweging gemaakt en die is voor Lelystad negatief uitgevallen.”

Van de andere 82 ANWB-winkels zijn ook die in Rotterdam (Zuidplein) en Etten-Leur de klos. In het eerste geval 'liep en loopt die winkel niet’ en bij de winkel in Etten-Leur zit het probleem in de huurovereenkomst.

Heropening was in 2016

Het einde voor de winkel in Lelystad mag opmerkelijk worden genoemd. In april 2016 heropende dit filiaal onder grote belangstelling. Er stond zelfs een rij voor de deur, omdat de eerste honderd mensen een gratis paraplu kregen. ,,We hadden er goede hoop op en daar is ook hard aan gewerkt. Maar het is niet gelukt", zegt Van Tol.

In de ANWB-winkels werken volgens de woordvoerder vaak uitzendkrachten. Voor de ‘eigen’ mensen wordt gekeken of er een plek beschikbaar is in een andere winkel. Het dichtstbij zijn de winkels in Almere, Harderwijk en Zwolle. Ook blijven er (vooralsnog) ANWB-winkels in onder meer Apeldoorn, Deventer en Meppel.

Opheffingsuitverkoop