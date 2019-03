Arts sleept curator failliet ziekenhuis voor rechter

De Lelystadse kaakchirurg Pieter Steinmetz eist een schadevergoeding van de curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Daarvoor spant hij een bodemprocedure aan bij de rechtbank.

Dat laat zijn advocaat Henk Stollenwerck weten aan de Stentor. De kaakchirurg vindt dat de curatoren hem in zijn goede naam hebben geschaad door hem te beschuldigen van het creëren van een data-lek; hij heeft volgens de curatoren patiëntendossiers ten onrechte meegenomen uit het ziekenhuis. Steinmetz ontkent dat ten stelligste. De kaakchirurg is begin maart een eigen praktijk in Lelystad begonnen en niet overgestapt naar de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Lelystad van St Jansdal.

Data-lek

Stollenwerck stelt dat de curatoren inmiddels hebben toegezegd dat zijn cliënt recht heeft op de dossiers van de patiënten die vanaf 1 maart 2019 door hem verder worden behandeld in zijn eigen kliniek. Ook zou hij alle archiefdossiers ontvangen van de patiënten, die hij de afgelopen 15 jaar heeft behandeld. Volgens Stollenwerck blijkt daaruit al dat Steinmetz nooit kan worden beschouwd als iemand die onbevoegd beschikte over patiëntdossiers. Er is, stelt de advocaat, immers pas sprake van een data-lek als de vertrouwelijke gegevens in handen van een onbevoegde komen. En dat is hier niet het geval.

Paniekvoetbal

Stollenwerck stelt dat de curatoren Steinmetz twee dagen voor sluiting van het failliete ziekenhuis ten onrechte en dus onrechtmatig hebben laten visiteren op patiëntgegevens en hem letterlijk op straat hebben gezet. Stollenwerck ontkent daarnaast de beschuldiging dat zijn cliënt ook andere goederen van het ziekenhuis heeft meegenomen. Volgens de advocaat hebben de curatoren geen enkel bewijs geleverd voor die beschuldiging. Hij kwalificeert de actie van de curatoren als ‘paniekvoetbal'.

Kosten

De kans bestaat dat de curatoren nog een rechtszaak te wachten staat, aangespannen door een ander voormalig medisch specialist van het failliete ziekenhuis. Reumatoloog Paul Baudoin en zijn nieuwe kliniek Reumazorg ZWN vinden dat de curatoren een brief moeten rectificeren die ze aan patiënten van het failliete ziekenhuis stuurde. Daarin zouden ze hebben gesuggereerd dat patiënten mogelijk extra op kosten zouden worden gejaagd bij een overstap naar de particuliere kliniek van Baudoin. De reumatoloog bestrijdt dat.