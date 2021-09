Ashley (16) kreeg tijdens busrit steen op haar hoofd: ‘Ze houdt zeker jaar last van hoofdletsel’

Acht Polen werkten onder erbarmelij­ke omstandig­he­den in illegale tabaksfa­briek in Dronten (en dat komt ze duur te staan)

9 september Acht Polen die gewerkt hebben in een illegale tabaksfabriek in Dronten moeten drie maanden de cel in. Dat is fors lager dan de eis van acht maanden van de officier van justitie. Het achttal werkte in de tabaksfabriek onder erbarmelijke omstandigheden tegen een hongerloontje, terwijl de initiatiefnemer niet gepakt werd.