Ashley (16) uit Creil kreeg tijdens busrit steen op haar hoofd: ‘Er stond zelfs iemand klaar om te filmen’

Haar ouders waren nog niet zo lang geleden vanuit de stad verhuisd naar het platteland voor meer rust en veiligheid. Maar op 26 januari ging het in Emmeloord toch mis met Ashley (16) uit Creil. Het meisje zat die dag nietsvermoedend in lijnbus 141 onderweg naar huis toen er een steen door de ruit zeilde . Die verwondde haar ernstig.

Man gooide steen naar bus in Emmeloord en verwondde meisje: ‘Het was een ongeluk’

Maarten V. (21) uit Emmeloord is volgens de officier van justitie degene die die steen gooide. Hij moest zich daar dinsdag voor verantwoorden in de Lelystadse rechtbank. Hier betuigde hij veel spijt voor de ‘domme actie’.

Maar of het nou exact zijn steen is geweest die Ashley raakte of die van een van zijn zeven vrienden en neef die er ook bij waren, dat is volgens hem nog maar de vraag. Er is althans nooit dna-onderzoek gedaan naar de gebruikte steen. Toch vindt hij wel dat hij medeschuldig is aan de gebeurtenissen.