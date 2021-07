Auto botst hard achterop bestelbus op weg tussen Urk en Tollebeek: twee gewonden

POLL Verzor­gings­hui­zen in hoogste staat van paraatheid: keert mondkapjes­plicht terug in deze regio?

15 juli Woonzorgcentra verkeren in de hoogste staat van paraatheid. Door het stijgend aantal coronabesmettingen in deze regio wordt per dag bekeken of het nodig is om maatregelen aan te scherpen. Enkele tehuizen verplichten medewerkers en bezoekers opnieuw om een mondkapje te dragen.