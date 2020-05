Auto botst tegen boom in woonwijk Emmeloord

Trouwe bezoekers redden theater in Lelystad van ondergang: ‘Bijzonder wat er is gebeurd’

7:00 Het kleine, particuliere Theater Posa in Lelystad dreigde te bezwijken tijdens de corona-crisis. Toen kwamen de trouwe bezoekers spontaan in actie. ,,Heel bijzonder wat er is gebeurd’’, zegt eigenaar Kevin Potters.