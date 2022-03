Auto brandt uit bij bushalte in Bant: bestuurder voelde al dat het mis was

Gaat het veelbespro­ken datacenter de verkiezin­gen in Zeewolde overleven?

De strijd tegen Facebook/Meta is in Zeewolde nog niet gestreden. In een advertentie- en postercampagne roepen fervente tegenstanders de inwoners op om volgende week bij de verkiezingen alsnog een streep te zetten door de plannen om net buiten het dorp het grootste datacenter van Europa te bouwen. Hoe dan?

8 maart