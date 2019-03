Auto brandt uit in buitengebied van Lelystad

video Schattig in de stal, smakelijk in de mond: boer Wim uit Lelystad wil meer bokken­vlees op bord

16:45 In Zuid-Europa is het een delicatesse: bokkenvlees. In Nederland eten we het nauwelijks. Geitenhouder Wim van Wageningen uit Lelystad en enkele collega’s willen dat veranderen. ,,Het vlees heeft veel smaak, ik knok voor dit product’’.