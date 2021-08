Auto brandt uit in Lelystad

KAART Aantal treinreizi­gers vorig jaar meer dan gehalveerd, Zwolle blijft met afstand drukste station in de regio

9 augustus Het aantal treinreizigers op de grote stations in Oost-Nederland is vorig jaar meer dan gehalveerd. Op station Apeldoorn was het 56 procent rustiger dan in 2018. Ook op de stations in Deventer (55 procent) en Zwolle (53 procent) was de impact van de coronamaatregelen zichtbaar. Het NS-station in Zwolle was met gemiddeld bijna 20.000 treinreizigers per dag nog altijd met afstand het grootste in de regio.