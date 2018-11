Auto gaat op de A6 in vlammen op

Bruins kaart mogelijk­heid 24-uurs spoedhulp in Lelystad alsnog aan

18:03 Het was onmiskenbaar de day after. De dag nadat minister Bruno Bruins bekend maakte dat acute verloskunde en volwaardige spoedeisende hulp bij de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen niet mogelijk is. In Lelystad en op Urk barstten de protesten los. Ook de – met name- oppositie in de Tweede Kamer liet zich niet onbetuigd. ,,U bent volstrekt onbetrouwbaar,’’ beet SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven de minister in het debat toe.