Auto in de sloot na botsing Lelystad, twee gewonden

Kant-en-kla­re woningen uit Emmeloord gewild als opvang voor vluchtelin­gen: ‘Telefoon roodgloei­end’

De behoefte aan opvanglocaties voor Oekraïnse vluchtelingen is groot in Nederland en dat is goed te merken bij StartBlock in Emmeloord. Veel gemeenten zien de kant-en-klare woningen van dit bedrijf als oplossing. ,,Als je op korte termijn iets nodig hebt, kom je al snel bij ons terecht.’’

9 april