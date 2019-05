Auto op z’n kant in middenberm van de A6: kilometerslange tussen Ketelbrug en Emmeloord

Op de A6 tussen de Ketelbrug en Emmeloord is een auto op zijn kant in de middenberm terecht gekomen. Een inzittende is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgt voor een kilometerslange file bij de Ketelbrug.