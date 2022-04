Auto opladen aan huis? Zeewolde biedt speciale kabelgoottegel voor de helft van de prijs

updateJe elektrische auto opladen zonder dat je over een eigen oprit beschikt? Dan moet je al snel naar een openbare laadpaal, want de kabel urenlang op het trottoir laten liggen mag niet overal. En kan gevaarlijk zijn. Inwoners van Zeewolde kunnen nu via de gemeente speciale kabelgoottegels laten plaatsen.

De tegels van dertig bij vijftien centimeter worden in de bestrating geplaatst. De kabel verdwijnt in de goot onder een rubberen afdekstrip. Op die manier wordt het eenvoudiger en veiliger om de auto toch bij huis op te laden, ook als de eigenaar niet over een oprit beschikt. Dat kan in elk geval op die plekken waar de auto voor de woning kan worden geparkeerd en als er een normaal trottoir ligt.

De helft van de kosten

Om het opladen van elektrische voertuigen op deze manier toegankelijker te maken voor inwoners start de gemeente Zeewolde nu met een proef. De gemeente betaalt de helft van de kosten van de tegels en het plaatsen ervan. Als voorbeeld: Voor een stoep van anderhalve breed zijn vijf tegels nodig. Dat kost bij elkaar 350 euro. Daarvan betaalt de gemeente de helft en de bewoner de andere helft, dus 175 euro. De tegels blijven eigendom van de gemeente.

Verboden

Dat kan voordelig zijn voor de eigenaar van een elektrische auto. Het is in Zeewolde verboden de kabel zomaar over de stoep uit te rollen om de auto op te laden. Wie geen eigen oprit heeft is dan aangewezen op de openbare laadpalen. Daarvoor geldt een vast opstarttarief en een kWh-prijs per afname.

Volledig scherm Voor deze stoep zijn zeven tegels nodig. Gemeente en bewoner betalen elk 245 euro. © Struyk Verwo Infra

Verder wijst de gemeente er op dat het terugleveren van zelf opgewekte energie uit zonnepanelen aan het stroomnet vanaf 2023 wordt afgebouwd. ’Het is dan ook voordeliger om met ‘gratis’ opgewekte stroom bijvoorbeeld de auto op te laden', staat in het persbericht.

Veilig begaanbaar

Met het gebruik van de speciale tegel met een goot voor de laadkabel blijft de stoep veilig begaanbaar, vooral ook voor mensen die slecht ter been zijn en slechtzienden. Als het voertuig is opgeladen kan de bewoner de kabel zelf weer opruimen.

De tegels zijn ontwikkeld naar een idee van een inwoner van Dongen (Noord-Brabant) die geen eigen oprit bij zijn woning heeft en zijn auto wilde opladen met energie uit de eigen zonnepanelen. In overleg met de gemeente en het bedrijf Struyk Verwo Infra in De Meern werden enkele prototypes uitgeprobeerd.

Niet op voorraad

Het resultaat is een tegel van dertig bij vijftien centimeter, met daarin een goot met een rubberen afdekstrip waar de kabel in kan worden weggedrukt. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er inmiddels veel vraag naar de tegels, zowel van particulieren als van gemeenten. ,,We hebben ze op dit moment niet op voorraad.’’

Volledig scherm De kabelgoottegel. © Struyk Verwo Infra

Om de kabelgoottegels door de gemeente te kunnen laten plaatsen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de dichtstbijzijnde openbare laadpaal verder af staan dan honderd meter. Dat criterium geldt niet voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart.

Toestemming van de buren

Verder moet de parkeerplaats direct grenzen aan de stoep. Als er nog een groenstrook tussen zit kan mogelijk een oplossing worden gezocht. De parkeerplaats blijft door iedereen te gebruiken. Die plek kan dus niet worden gereserveerd voor het opladen. Voor het leggen van de speciale tegels heeft de gemeente toestemming nodig van de buren.

Voor de proef heeft de gemeente 10.000 euro opzij gelegd. Als het geld op is, stopt de regeling. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu melden bij de gemeente.