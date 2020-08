Auto's botsen op kruising tussen Ens en Kraggenburg, één persoon gewond naar het ziekenhuis

Illegale situatie arbeidsmi­gran­ten in schuur CDA-raads­lid Dronten beëindigd

14:04 De illegale situatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten in een schuur van CDA-raadslid Brenda Berghorst uit Dronten is beëindigd. De werknemers zijn elders ondergebracht. Over het lot van het in opspraak geraakte raadslid wordt deze maand beslist.