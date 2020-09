Auto schept fietser tussen Espel en Emmeloord, jongen (15) zwaargewond naar het ziekenhuis

poll Experts verbazen zich over ‘absurde’ rel rond CDA-raads­lid Dronten: ‘Dit blijft aan haar kleven’

23 september Gaat het spoeddebat over het Dronter CDA-raadslid Brenda Berghorst, die illegaal arbeidsmigranten huisvestte, de geschiedenisboeken in? Het zou zomaar kunnen. Volgens kenners is het ‘uniek’ in Nederland dat een raadslid zichzelf een rode kaart geeft. En dat ze vervolgens weigert op te stappen, is ‘zeer ongemakkelijk’. ,,Dit blijft aan haar kleven.’’