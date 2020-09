Auto schept fietser tussen Espel en Emmeloord, persoon zwaargewond naar het ziekenhuis

Dronter verdachte (53) van jarenlang misbruik Filipijnse jongens mag zaak in vrijheid afwachten

22 september De 53-jarige man uit Dronten, die ervan wordt verdacht jarenlang tientallen minderjarige jongens in de Filipijnen te hebben misbruikt, mag zijn zaak in vrijheid afwachten. ,,Er is geen aanleiding om te denken dat hij deze misdaden in Nederland zal begaan.”