Auto stond nog in z’n achteruit: bestuurder ramt eigen gevel op Urk

Rust keert terug in geëvacueer­de wijk in Lelystad maar ‘benzine­ach­ti­ge’ lucht uit het riool blijft mysterie

10 mei Her en der wapperen politielinten en twee mobiele toiletten van de brandweer worden opgehaald. Verder is er deze maandagochtend weinig meer te merken van de grootschalige evacuatie in het voorbije weekeinde van bewoners van de wijk Punter in Lelystad. Vanwege een vreemde benzineachtige lucht die vanuit het riool de huizen inkwam, werden zaterdag en zondag honderden bewoners geëvacueerd. Nog altijd is niet duidelijk wat de stankoverlast heeft veroorzaakt.