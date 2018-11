Auto van Urker vishandelaar beschoten bij huis: ‘Dit gaat alle perken te buiten’

updateDe auto van Urker vishandelaar Sjoerd van Slooten is vannacht vijf à zes keer beschoten. De donkerkleurige BMW stond bij huis, op de oprit. Zijn dochter en echtgenote hoorden de knallen, maar dachten aan vuurwerk. Pas vanochtend rond 9 uur werden de kogelgaten ontdekt, bevestigt de politie. ,,Het is een donderslag bij heldere hemel,’’ aldus de ondernemer.

De straat waar het gebeurde, De Brug in de Zeewijk, is tot halverwege de middag afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Ook is uitgebreid met de buurt gesproken, vertelt politiewoordvoerster Jacqueline van Houten. ,,In de omgeving zijn hulzen aangetroffen. Die zijn nu meegenomen.’’ Over de schutter en het motief weet zij nog niets te melden.

Ondernemer Van Slooten, eigenaar van een gelijknamige zeevisgroothandel, is overrompeld door de situatie. ,,Dat er überhaupt middenin een woonwijk op een auto geschoten wordt, dat is natuurlijk vreselijk. Ik heb geen flauw idee waar het mee te maken zou kunnen hebben. We hebben met ons gezin en ons bedrijf gekeken of er relaties zijn die dit op hun geweten kunnen hebben. Maar we komen er echt niet uit.’’

Slapen

Zelf merkte hij er aanvankelijk weinig van. ,,Het gebeurde rond half vijf. Toen zijn er ongeveer vijf, zes kogels op mijn auto afgevuurd. Ik lag met mijn gezin te slapen. Mijn vrouw en mijn dochter werden er wakker van. Ik zelf niet. We dachten in eerste instantie aan vuurwerk. Toen we 's morgens naar ons werk gingen, bleek dat niet zo te zijn.’’ Er zit onder meer een groot kogelgat bij de kofferbak, aan de rechterzijde van de auto.

Van Slooten is merkbaar aangeslagen. ,,We hebben een blanco strafblad. Het is als een donderslag bij heldere hemel. We zijn als gezin echt aangedaan. Het is nogal wat als je gewoon rustig ligt te slapen en zulke dingen gebeuren. Je veilige omgeving wordt enorm aangetast. Dit gaat alle perken te buiten.’’

Of er weleens incidenten zijn geweest in de straat of rondom deze woning, kan politiewoordvoerder Van Houten niet beantwoorden. ,,Op dat soort vragen geven we nooit antwoord, in verband met privacy.’’

Connecties

Dat de schutter zich in het adres heeft vergist, is een optie waar Van Slooten rekening mee houdt. ,,Maar daar wil ik geen uitspraken over doen. Er zullen op Urk gerust mensen zijn die connecties hebben met de onderwereld, of wat dan ook. Maar ik zou niet weten voor wie ik dan wordt aangezien.’’

Zijn visbedrijf aan het Ensgat is wel gewoon open. ,,We hebben meerdere directieleden. Dat gaat allemaal wel door. Maar ja, het heeft een enorme impact. Ik hoop ook op positieve verslaggeving, want negatieve berichtgeving kunnen we echt niet gebruiken.’’