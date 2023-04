Autocross is hier razend populair, maar dreigt het tóch te verdwijnen? ‘Zonde als traditie verloren gaat’

Familie van Ron Powers komt naar Dronten voor laatste wens van deze airgunner: ‘Het was indrukwek­kend’

Dronten was zijn tweede huis. Airgunner Ron Powers uit Birmingham stak 42 keer de Noordzee over om bij de jaarlijkse dodenherdenking op het Meerpaalplein te zijn. Vorig jaar overleed hij op 97-jarige leeftijd. Een van zijn laatste wensen werd woensdag uitgevoerd in Dronten. ,,Het was indrukwekkend.’’