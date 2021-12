Automobilist botst tegen gevel dierenartsenpraktijk Lelystad

‘Verleng­stuk’ van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde ligt onder vuur in twee kritische onderzoe­ken

Het had een stuk efficiënter moeten worden, maar of dat is gelukt is volstrekt onduidelijk. Sinds Harderwijk, Ermelo en Zeewolde een fors deel van hun werk onderbrachten bij de nieuwe organisatie Meerinzicht, zijn er problemen. Wat Meerinzicht de gemeenten heeft gebracht is onduidelijk, blijkt uit onderzoek. Al jaren voldoet het bovendien niet aan de archiefregels.

15 december