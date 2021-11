Auto’s in Noordoostpolder met lekke banden van A6 gesleept

Tussen Joure en Emmeloord, op de snelweg A6, waren vanmiddag meerdere bergingsvoertuigen actief. Op de provinciegrens van Friesland en Flevoland hebben meerdere auto’s een lekke band gekregen. Door de bergingswerkzaamheden was een flink file richting Emmeloord ontstaan, want de rechterrijstrook was een tijd dicht.