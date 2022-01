Aviodrome heropent, maar een enkeling moeten buiten blijven: ‘Een beetje rigide’

Lockdown nummer zoveel is goeddeels voorbij, waardoor ook Aviodrome in Lelystad weer toegankelijk is voor publiek. Enkele tientallen bezoekers togen op de eerste dag van de versoepelingen naar het luchtvaartmuseum, waar tijdens de jongste sluiting de nodige klussen zijn geklaard.

Storm loopt het nog niet bij Aviodrome, op de eerste dag dat Nederland van het slot is. ,,De ene helft van de bevolking zit op school of werk, de andere helft is in quarantaine”, is de verklaring van Rogier Tulfer uit Amsterdam. Met partner Jeske en hun 4-jarige zoon Jaap doen ze een middagje Aviodrome. Althans, vader en zoon. Moeder Jeske komt niet binnen, aangezien ze geen (geldige) qr-code kan laten zien bij de kassa. ,,Mijn telefoon is gecrasht en mijn laptop ook. Ik kon via de mail alleen mijn internationale code laten zien, die had ik gedownload, maar dat telde niet. Beetje rigide, wie controleert nou wie er binnen is?”, oordeelt de Amsterdamse. ,,Ik had de regels al een beetje weggeduwd, het duurt allemaal zo lang.”

De consequentie is dat ze al anderhalf uur bij de entree zit, terwijl man en zoon zich binnen vermaken. ,,Hij heeft me wel koffie gebracht”, zegt Tulfer, die net terug is van een werkbezoek in Rwanda. ,,Ze kwamen me van Schiphol afhalen, onze zoon is gek van vliegtuigen, dus die was helemaal in de sfeer. Daarom zijn we hier, niet onze eerste keer overigens.”

Verkeerstoren

Een echtpaar uit Oegstgeest (‘liever niet met de naam in de krant’) bezoekt het Aviodome wel voor het eerst. Althans, het museum in Lelystad. ,,We zijn wel in het oude Aviodome op Schiphol geweest, maar dan praat je over dertig jaar terug. We combineren dit met Bataviastad. Met een museumjaarkaart trek je er toch wat sneller op uit. En ik ben vandaag toevallig vrij. We hebben het zeker gemist, bezoeken regelmatig musea. Ja, er zijn wel wat beperkingen wegens corona, we konden niet in de verkeerstoren, dat was jammer”, vertelt de vrouwelijke helft.

Volledig scherm Raymond Oostergo van Aviodrome bij de nieuwe trap onder de Boeing. © Foto Freddy Schinkel

Klussen

De organisatie gebruikte de afgelopen weken om te klussen. Wanneer er geen volk binnen is, ben je immers niemand tot last, vertelt Raymond Oostergo. Zo vervingen vrijwilligers de trap onder de Boeing, buiten. De trap is geschilderd, van noodverlichting voorzien, zelfs het logo is in diverse treden verwerkt. ,,Zoiets kun je niet doen wanneer er bezoekers zijn, want dan is er geen toegang meer. Hetzelfde geldt voor vliegtuigen en exposities schoonmaken. Zo ligt er nieuw tapijt in de Boeing en hebben we de winkel verbouwd en heringericht. Van de nood is een deugd gemaakt.”

Het luchtvaartmuseum beschikt binnen en buiten over veel ruimte, een groot voordeel in tijden van onderlinge afstand. ,,In bijvoorbeeld het Anne Frank Museum loop je veel meer tegen die bezoekersaantallen aan. En we spreiden het ook nog eens door toegang-slots. We vallen onder het museumprotocol, een bezoeker per 5 vierkante meter, maar wij beperken ons nog wat meer, omdat een aantal routes bij elkaar komt op één centraal plein.”

Stipje

,,Wat wij natuurlijk ook gemist hebben, zijn onze eigen vrijwilligers. Dit is hun passie, die zijn allemaal weer blij dat ze kunnen beginnen. Qua opkomst zijn we deze eerste dag niet ontevreden. De heropening kwam abrupt en alles gaat open, van horeca tot bioscopen, pretparken et cetera. Dan ben je een klein stipje op een hele grote kaart, wat dat betreft valt het niet tegen vandaag. Er stonden echt mensen om tien uur voor de deur. Buiten dat is dit voor ons niet de drukste tijd van het jaar en zitten er veel mensen in quarantaine.”

Gratis naar museum Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar kunnen sinds woensdag gratis naar het Stedelijk Museum Kampen. ,,We vinden het belangrijk de drempel voor jongeren zo laag mogelijk te maken.” Verder wordt de tentoonstelling van Christie van der Haak nog één keer verlengd, tot en met 27 februari. ,,We kregen tijdens de lockdown veel reacties dat mensen de tentoonstelling Nouveau Deco nog graag zouden bezoeken”, zo laat het museum weten.