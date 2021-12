Aviodrome krijgt Russisch beeld van luchtvaartpionier Smirnoff: ‘Krijgt passende plek in museum’

Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad heeft een borstbeeld van de Russisch-Nederlandse piloot Iwan Smirnoff in ontvangst mogen nemen. Smirnoff vloog in het begin van de vorige eeuw voor onder andere KLM en geldt als een van de pioniers van de luchtvaart. Het museum in Lelystad ontving het beeld als geschenk van het Vladimir-Suzdal Museum.

De in 1895 in Vladimir in Rusland geboren Smirnoff was een van de eerste piloten van de Russische luchtmacht en vloog onder andere tijdens de Eerste Wereldoorlog. Via de Britse Royal Air Force en de Belgische SNETA kwam hij in 1922 terecht bij de KLM. Daar bouwde hij mee aan de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

In het najaar van 1928 vloog Smirnoff als gezagvoerder zijn eerste Amsterdam-Batavia proefvlucht - de route die later bekend werd als de Indiëlijn - ’s werelds langste verbindingsroute. In 1947 stopte hij met actief vliegen en was hij nog twee jaar inspecteur bij de KLM. Hij overleed in 1956.

Smirnoff werd vorig jaar vereeuwigd in het brons door kunstenares Victoria Tishchenko. Dat gebeurde in het kader van een expositie in het Vladimir-Suzdal Museum over inwoners van Vladimir die tijdens de ‘Russische exodus’ het land verlieten. Smirnoff was één van hen. De buste weegt tachtig kilo.

Passende plek in museum

Aviodrome is ‘ontzettend dankbaar’ voor het beeld. De contacten tussen de beide musea zijn ontstaan toen de toenmalige directrice van het Russische museum in september 2017 een grote tijdelijke Smirnoff-expositie bij Aviodrome opende. ,,De schenking van dit borstbeeld benadrukt de fijne samenwerking die wij sindsdien met dit museum hebben”, zegt general manager Coen Hoozemans, die de buste ontving uit de handen van Grigory Orlov, de minister-adviseur van de Russische ambassade.

Hoozemans vervolgt: ,,Smirnoff heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. Het beeld krijgt dan ook een passende plek in ons museum.”