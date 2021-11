Aviodrome opnieuw uitgeroepen tot meest kindvriendelijke museum van Flevoland

Stadhuis Lelystad kleurt oranje tijdens campagne rond geweld tegen vrouwen

Het stadhuis in Lelystad kleurt sinds donderdag 25 november oranje in het kader van de campagne ‘Orange the World’. Deze wereldwijde actie is bedoeld om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Wethouder Jack Schoone zette samen met Margriet Papma van Soroptimistclub Flevoland de schijnwerpers aan.

26 november