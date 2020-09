Avonturenhuis in Zeewolde moet trekpleister worden van Scouting Nederland

Leerlingen CCNV Harderwijk moeten een week in quarantai­ne blijven

21 september Alle leerlingen van 5 vwo moeten deze week thuis onderwijs volgen, zo liet de schoolleiding ze dit weekend via een e-mail weten. Naar nu blijkt gaat het er niet alleen om dat ze niet op school moeten komen; het is de bedoeling dat ze in quarantaine blijven. Een bezoek aan de sportvereniging bijvoorbeeld zit er dus ook niet in, zegt Thomas Thasing van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.