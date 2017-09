Avonturenpark Hellendoorn verslaat zowel PEC Zwolle als GA Eagles

Avonturenpark Hellendoorn komt in Overijssel goed uit dit onderzoek over vrijetijdsbesteding. In Flevoland en Gelderland komen de Oostvaardersplassen en de Apenheul goed uit de test. Maar wat deed het nog meer goed?

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam deed Hendrik Beerda Brand Consultancy het onderzoek naar alle Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties. Hiervoor zijn inwoners van hun eigen provincie ondervraagd over vrijetijdsbesteding, cultuur en sport in hun provincie.

Vrijetijdsbesteding

In Overijssel behaalde het Avonturenpark Hellendoorn de eerste plaats op de lijst van vrijetijdsbestedingen. Ook Attractiepark Slagharen en het Dickens Festival uit Deventer deden het goed, zij behaalden een tweede en zesde plaats. Het Bevrijdingsfestival Overijssel sluit de top 10 af. In Flevoland zijn de Oostvaardersplassen het populairst. Dit natuurgebied wordt gevolgd door de Bataviawerf en Luchtvaart - Themapark Aviodrome: een tweede en derde plek. Ook Walibi Holland deed het goed met een vierde plek op de lijst. In Gelderland is de Apenheul nog altijd populair. Naast de Apenheul zijn ook Dolfinarium en Paleis Het Loo een populair uitje. Zij volgen het dierenpark op de voet.

Sport

Op sportgebied heeft Overijssel veel te bieden. De twee topclubs PEC Zwolle en Go Ahead Eagles schieten iedereen snel te binnen. Beide clubs hebben daarom ook een plekje gekregen in de top 10. Naast PEC en Go Ahead zijn FC Twente en Heracles Almelo terug te vinden in deze top 10. Het bezoek aan de stadions zelf is ook populair. In de top 10 van Flevoland zijn juist meer amateurclubs terug te vinden. De clubs VV Flevo Boys (Emmeloord) en SV Lelystad '67 komen goed uit het onderzoek. De ijsbaan van FlevOnice in Biddinghuizen deed het erg goed bij de eigen bevolking van de provincie.

Wat viel op?