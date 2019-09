AZC Band Dronten wil van elk optreden een feestje maken

Een optreden van de AZC Band is steevast een feestje. Een bonte verzameling muzikanten speelt liedjes die stuk voor stuk gemakkelijk in het gehoor liggen. Aanstekelijke meezingers in allerlei talen. Het repertoire bevat zelfs een liedje in het Malinke, al verstaat bijna niemand deze kleine taal uit Guinee. De tekst is simpel, de akkoorden makkelijk, dankzij een deuntje dat zich steeds herhaalt. De leadzanger gaat uit zijn dak, de rest van band doet mee. Lekker samen muziek maken, daar gaat het om. Muziek schept een band, verdrijft zorgen en problemen naar de achtergrond.