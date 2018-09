AZC Zeewolde definitief dicht

Het personeel en de bewoners van het AZC Zeewolde zijn vertrokken. Vier gezinnen zijn in de zomer al verhuisd naar het AZC Harderwijk, de rest van de bewoners is overgeplaatst naar andere asielzoekerscentra.

Het Centraal Orgaan voor opvang van Asielzoekers COA heeft de huur per 1 oktober opgezegd. Aanvankelijk had COA het voornemen om het AZC in Zeewolde nog aan te houden als noodlocatie, voor het geval er plotseling grote groepen vluchtelingen naar Nederland zouden komen. Maar van dat voornemen is het COA afgestapt. AZC Zeewolde was met zijn opnamecapaciteit van 600 plekken makkelijk inzetbaar als noodlocatie.