Aziatische tijgermug nu definitief in Nederland

De Aziatische tijgermug heeft zich definitief in Nederland gevestigd. Dat meldt het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), een adviesorgaan van de Europese Unie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de melding bevestigd. Het betreft een populatie in Weert, waar de exotische mug al sinds 2010 wordt aangetroffen bij bedrijven die autobanden importeren. Ook in Lelystad, Almere en Noordoostpolder is de Aziatische tijgermug dit jaar al verschillende keren waargenomen. In 2017 is de tijgermug eveneens gesignaleerd in Lelystad.

Bosmug

Lelystad en Zeewolde zijn tevens broedplaatsen van een andere exotische muggensoort, de Aziatische bosmug, die hier sinds 2012 voorkomt in steeds grotere aantallen. De Aziatische bosmug is nu zo wijd verspreid dat minister Bruno Bruins in juli bekend maakte aan de Tweede Kamer dat hij de bestrijding in Flevoland stopzet, omdat die te duur is en niet effectief. Volgens het RIVM is het risico op verspreiding van ziekten door de Aziatische bosmug gering en niet groter dan bij een Nederlandse mug.

Leger

Volgens medisch entomoloog en insectendeskundige Bart Knols is het nog niet te laat om de Aziatische tijgermug en de Aziatische bosmug in Nederland uit te roeien. ,,Ik blijf me hard maken voor een veel grootschaliger aanpak. Met hulp van het leger kunnen beide muggenpopulaties, zowel die in Flevoland als die in Weert, nog effectief bestreden worden. Ik heb deze maand een afspraak met Defensie om daarover te praten en ik hoop dat het ministerie van VWS of een van de burgemeesters daadwerkelijk een verzoek indient bij Defensie voor hulp.’’

De Europese gezondheidsorganisatie ECDC is een adviesorgaan van de Europese Unie dat gevestigd is in Zweden. De ECDC houdt bij waar in Europa exotische muggen zijn aangetroffen. Volgens de kaarten van ECDC is de Nederlandse provincie Limburg inmiddels een permanente vestigingsplaats van de Aziatische tijgermug

Alarmistisch