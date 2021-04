Bakker Logistiek werd gehackt via mailprogramma Microsoft

Hoe corona de zwerfvuil­ra­per in mij wakker maakt: de voldoening van een volle vuilniszak

10 april Ha! Daar ligt een boterhamzakje langs de waterkant. Mijn gloednieuwe grijper haakt zich er omheen. Best zwaar. Er zit iets bruins in en het zijn beslist geen boterhammen. Ik voel me plots een beetje misselijk en probeer het geval zonder te kijken in mijn vuilniszak te zwiepen. Welkom bij mijn debuut als afvalraper.