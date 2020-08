Bangma Verpakking uit Dronten gaat verder onder vlag van Zuid-Hollands bedrijf

Bangma Verpakking in Dronten komt in andere handen. De Jong Verpakking (DJV) uit het Zuid-Hollandse De Lier neemt het Flevolandse bedrijf dat al 40 jaar verpakkingen maakt.

Jan Bangma, samen met zijn broer Bas eigenaar van het Dronter bedrijf‘, denkt in DJV een goede overnamepartij te hebben gevonden. ,,We zijn blij dat we met De Jong Verpakking een bedrijf hebben getroffen dat de passie voor ondernemen en verpakken deelt met onze familie.’’ De markt voor golfkartonnen verpakking is volop in ontwikkeling, zegt hij. ,,Samen kunnen we blijven innoveren en een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.’’

Groeistrategie

DJV is de grootste onafhankelijke producent van golfkarton in Nederland. Het bedrijf wil groeien en had zijn oog laten vallen op Bangma omdat het nog geen vestiging heeft in de regio Flevoland. Volgens Ad Smit, CEO van DJV, sluiten beide familiebedrijven goed op elkaar aan. ,,Qua toekomstvisie als bedrijfsfilosofie.’’ DJV neemt een meerderheidsbelang in Bangma dat onder eigen naam blijft bestaan. De Autoriteit Consument en Markt heeft toestemming gegeven voor de overname.

Vanuit strategisch oogpunt past Bangma Verpakking bij de bestaande bedrijfsactiviteiten van DJV, meldt het bedrijf in een persbericht. Het onderneming uit De Lier heeft al zogenoemde opzetstations in het Westland, Limburg en Noord-Brabant. Daar komt Flevoland dus bij. Vanuit deze provincie kunnen klanten in het hele land beter worden bediend, zo is de gedachte.

Buitenland

DJV is ook actief over de grens. Vanuit vestigingen in Duitsland, België en Engeland worden verpakkingen geleverd voor verse producten en industriële goederen. Het gaat jaarlijks om 600 miljoen verpakkingen van golfkarton. Bij het bedrijf werken 750 mensen.