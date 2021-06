Bant en Creil vormen samen een voetbalclub, de fusie is een formaliteit gebleken

Bestuurder rijdt rechtdoor en eindigt met auto in een greppel bij Tollebeek

6 juni Een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in het buitengebied van Tollebeek. In plaats van links of rechtsaf te slaan op de T-splitsing van het Steenbankpad met de Espelerringweg (N712) , reed de man rechtdoor een greppel in.