Bant tuigt werkgroep op voor mestprotest

In allerijl is een comité geformeerd dat zich buigt over de zes mestsilo's die aan de rand van het dorp komen te staan, honderd meter van een nieuwbouwwijkje. Deze ‘werkgroep Het Rister 5’ wil informatie verzamelen en kijken of de aanvraag wel volgens de regels is gegaan. Een brief aan de gemeenteraad is inmiddels de deur uit. Die gaat onder meer om de vraag of de vergunning wel valt onder de flitsprocedure die bij deze aanvraag is gevolgd. ,,Past die ook wel bij het coalitieakkoord als het gaat om anders denken en doen?’’