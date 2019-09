Bant: ‘We leven enkel op hoop’

Verboom is directe buurman van de plek in Bant waar Gromes Plender zes mestsilo's wil bouwen. Hij woont op 80 meter van de kavel waar de basis voor de silo's al is gelegd. Eind juni stond het hele dorp op de achterste benen toen bleek dat het IJsselmuider bedrijf van de gemeente een vergunning had gekregen voor het mestcomplex. Verboom hoorde onderweg van de plannen in de buurt. ,,Ik ben die dag meteen online gaan kijken naar wat daar de bedoeling was. Ik schrok me rot toen ik die flitsvergunning zag en wat de bedoeling was. Notabene in mijn achtertuin.’’