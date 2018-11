Bart en Linda maken podcast-serie over hun polder

Erfgoed­prijs voor de ‘Beeren­burg­boot’ van hitschrij­ver Nijgh op Urk

9:13 ,,Een bijzonder object voor Urk en ook voor de Nederlandse popgeschiedenis.” Zo noemt Roelof Oost de UK 114, beter bekend als ‘Jonge Jacob’. De kotter was 33 jaar in bezit van hitschrijver Lennaert Nijgh, is gerestaureerd door de Stichting Urker Botter en ligt in de haven van Urk.