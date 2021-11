Bas de Reus voert GroenLinks aan bij verkiezingen in Lelystad

De Reus is een oude bekende in de gemeenteraad van Lelystad. Tussen 2012 en 2018 was hij hier al raadslid namens GroenLinks. De afgelopen jaren deed hij ervaring op in provinciale staten van Flevoland, waar hij in 2019 in terechtkwam en sindsdien fractievoorzitter is. Die functie zegt hij per 8 december op om zich te concentreren op de Gemeenteraadsverkiezingen. ,,Het is een eer om voorgedragen te worden als lijsttrekker van GroenLinks Lelystad. Samen met mijn team wil ik werken aan een Lelystad waar niet welvaart, maar welzijn voorop staat. Een stad waar goede zorg, schone lucht, bestaanszekerheid en toegankelijke natuur minstens zo belangrijk zijn als economische groei.”