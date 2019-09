Basisscholen Flevoland wanhopig op zoek naar meesters en juffen

In steeds meer provincies is het voor basisscholen lastig om leerkrachten te vinden. Maar in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland zijn de problemen het meest nijpend. Een aantal jaren geleden was er in deze provincies juist nog een overschot aan personeel. Uit de meest recente cijfers blijkt het tij nu gekeerd en is zelfs sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt voor basisschoolleraren. Er staan dus veel meer vacatures open, dan dat er werkzoekende leraren zijn waardoor het voor scholen steeds moeilijker wordt om leraren te vinden.

Vacatures

Volgens het UWV stonden in Flevoland in de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 68 vacatures open voor docent basisonderwijs terwijl er in juni dertig mensen met een WW-uitkering op zoek waren naar werk als leraar.

In Gelderland en Overijssel is de arbeidsmarkt ‘gemiddeld’. In Overijssel stonden in de eerste zes maanden gemiddeld 38 vacatures open voor docent basisonderwijs en waren volgens het UWV in juni tachtig mensen met een WW-uitkering op zoek naar werk als leraar. In Gelderland noteerde de uitkeringsinstantie in de eerste helft van dit jaar zestig vacatures en waren 160 mensen met een uitkering op zoek maar werk.

In Friesland en Drenthe is er juist een overschot aan werkzoekende leraren. Voor hen is het juist lastig om een baan te vinden en is er sprake van een ‘ruime’ arbeidsmarkt.

Meer basisscholieren

De toenemende krapte in onder andere Flevoland wordt volgens het UWV veroorzaakt door de flinke groei van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd. Daardoor zijn er meer schoolklassen en dus ook leraren nodig. Het lerarenbestand vergrijst echter. Ruim een kwart van de werkenden in het basisonderwijs is 55 jaar of ouder en gaat met pensioen.

Ook verloor de lerarenopleiding Pabo flink aan populariteit: in vijftien jaar tijd halveerde het aantal eerstejaarsstudenten. Dit aantal steeg vorig jaar weliswaar, maar het duurt nog minstens vier jaar voordat deze groep een diploma heeft gehaald. Volgens het UWV is deze toename ‘onvoldoende om de daling van pabostudenten te compenseren’.

Extra geld