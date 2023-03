BBB is klaar voor het college in Flevoland: ‘Eerst feestvieren, dan aan de slag’

MET VIDEO Tv-familie Jelies gaat met 9 kinderen emigreren: ‘Urk heeft er veel van weg’

De familie Jelies laat haar geliefde Urk en Tollebeek over een paar maanden achter zich. Vader Johan en moeder Janneke gaan met negen kinderen naar Spanje emigreren. Het gezin, dat bekend is van de tv-hit Een Huis Vol, zette onlangs het huis in Tollebeek al te koop. ,,Ons vertrek staat los van de serie.”