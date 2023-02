BDE PROTEQS Uitzendgroep vangt stijgende energielasten Voedselbank Lelystad op

Ineke Bakker (VVD) beëdigd als waarnemend burgemees­ter Lelystad

De gemeente Lelystad heeft tijdelijk een nieuwe burgemeester. Ineke Bakker (69) is vanmorgen beëdigd door Commissaris van de Koning Leen Verbeek. Bakker neemt vanaf maandag de taken van burgemeester Mieke Baltus over, die in verband met ernstige ziekte haar werk tijdelijk heeft neergelegd.

