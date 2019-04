Beatrix kreeg protest tijdens Koninginnedag in Flevoland nooit te zien

Kamp plaatste in de aanloop naar Koninginnedag 1994 een groot oranje bord in de erfsingel van de boerderij van zijn zoon aan de Schokkerringweg, op een steenworp van Museum Schokland. ‘Majesteit. Is dit natuur of wanbeleid?’ luidde het protest. Kamp had aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om te boeren op Schokland en hoe de belangen van vele partijen het vroegere eiland verscheurden.