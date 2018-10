Bedrijfsleven: brede sluis levert 3000 banen op

'Verdachte cokesmok­kel met Urker viskotters gaf ook opdracht tot liquidatie'

1 oktober Muhammed S., tegen wie afgelopen week bijna veertien jaar cel is geëist wegens cokesmokkel en poging tot doodslag, zou ook de liquidatie van Ali Motamed (56) in Almere op zijn kerfstok hebben. Dit bleek maandagochtend tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee veronderstelde moordenaars in Lelystad.