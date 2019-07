Beelden polderbrandweer gaan wereld over: ‘Ze denken dat Flevoland Amerika is’

Meer dan 60.000 abonnees, strak gemonteerde flitsende filmpjes met een half miljoen kijkers...

,,Dat hadden we nooit kunnen bedenken. Bij het eerste filmpje waren we al blij met 1000 kijkers in drie weken. Dat smaakte wel naar meer, ja. Dat eerste filmpje ging over een lift-opsluiting, in brandweerkringen best saai. Als zo veel mensen zo'n simpel filmpje al interessant vinden... Dan kunnen we nog wel veel meer laten zien.’’

En nu kijkt de hele wereld over de schouders mee.

,,We krijgen reacties uit Rusland, uit Amerika. Van mensen die denken dat Flevoland het helemaal is. Het lijkt de Verenigde Staten wel, lezen we dan bij de reacties. Dat is wel grappig. Alsof we de hele dag bezig zijn met aanrijden, terwijl Flevoland de kleinste provincie van Nederland is. Kennelijk gebeurt er genoeg om ons kanaal interessant te houden.’’

Volledig scherm Fragment van Fire24/7. © Brandweer Flevoland

Die camera gaat altijd mee?

,,Alleen in de openbare ruimte, bij hulpverlening binnenshuis filmen wij niets. De privacywetgeving is daarvoor nog strenger. Ook als we aanrijden bij een dodelijk ongeval staat de camera uit of blijft die in kazerne. Een nabestaande zit echt niet te wachten om zijn geliefde online te zien. Daar zien we de meerwaarde niet van en bovendien: zoiets doe je gewoon niet. Maar verder gaat die GoPro pro eigenlijk altijd mee. Eentje in de brandweerauto, eentje op het lichaam. We houden geen rekening met die camera bij wat we doen. Dat kan gewoon niet. De hulpverlening gaat altijd voor. Als we aanrijden is het: kleding aan, spullen optuigen. Die GoPro komt als laatste.’’

Jullie vragen altijd achteraf toestemming om de beelden te mogen gebruiken. Zegt er wel eens iemand wel nee?

,,Eigenlijk nooit. Ik kan me nog een aanrijding herinneren met twee stadsbussen in Almere. De buschauffeur was er niet best aan toe, heeft ook in coma gelegen. Van zijn dochter hoorden we dat hij blij was met ons filmpje. Hij wist niets meer van het ongeval en kon nu zien hoe het was gegaan. Dat was belangrijk voor zijn verwerking. Zoiets doet ons goed.’’

Collega's hebben er meer moeite mee?

,,Niet iedereen is het er mee eens dat wij filmen, een aantal collega's wil ook niet in beeld. Die beelden gebruiken we dan ook niet, of die blurren we. De verhouding is nu fifty-fifty, denk ik. Sommige oudere collega's zijn ook bijgedraaid omdat ze zien dat het publiek de filmpjes waardeert. Honderdduizenden kijkers per filmpje. Al die positieve reacties. Het maakt ons extra trots op wat we doen. Daar maken we de filmpjes ook voor, niet alleen om te laten zien wat er allemaal bij ons werk komt kijken.’’

Volledig scherm Fragment uit Fire24/7. © Brandweer Flevoland

Elke zaterdag komt er eentje online?

,,Om half negen. Als het een keer niet lukt door technische problemen krijgen we meteen reacties met de vraag waar die blijft. Door de week maken we nog wel eens specials, maar niet regelmatig. Dat geeft ons ook wat adempauze. We verwerken al het materiaal in onze vrije tijd, omdat we het leuk vinden. Soms kost een filmpje een uur, soms duurt het langer vooral als er veel geblurd moet worden.’’

Krijgt Fire24/7 al navolging bij brandweerkorpsen in andere regio's?

,,Hier en daar speelt het wel een beetje, maar nee, niet zoals wij het doen.’’

Al overwogen om live te gaan?

,,Dat hebben we in het begin wel een keer gedaan, bij een oefening. Maar dat doen we niet meer. Nooit. Ook bij oefeningen kan iets misgaan en als beelden eenmaal op internet staan, krijg je ze er absoluut nooit meer af.’’

Worden jullie al rijk van Fire24/7?

,,We verdienen hier geen duizenden euro's mee, als brandweer mogen we ook geen winst maken. We geven het nu nog uit aan merchandise, als waardering voor collega's. Het korps overweegt er nu een stichting van te maken. Dat maakt het een stuk gemakkelijker iets met goede doelen te doen. Want dat willen we graag.’’