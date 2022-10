Beelden van vechtpartij bij Ichthus College in Dronten gedeeld op sociale media: ‘Dit accepteren we niet’

Het Ichthus College in Dronten komt in actie nadat een vechtpartij tussen leerlingen is gefilmd en de beelden zijn verspreid. Ook zijn er signalen dat leerlingen op school handelen in illegaal vuurwerk en sigaretten. ,,Dit accepteren we niet’’, zegt directeur/rector Herman Kraak. ,,We willen voor iedereen een veilige school zijn.’’