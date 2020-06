Beheerders camping Swifterbant stoppen ermee: ‘We zijn de vernielingen zat’

Het was geen makkelijke keuze, zegt Ilona (46). ,,Met pijn in het hart hebben we de knoop doorgehakt. We hebben onze ziel en zaligheid in deze camping gelegd. Vanuit het niets - nou ja, het was bijna niks toen we begonnen - hebben we de Abelen weer laten bloeien. Maar het is niet leuk als je ’s nachts wéér door de politie wordt gebeld.”