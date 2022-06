Bellende fietsster in Lelystad wil rust, maar eindigt vechtend met de politie in de struiken

Zeewolde wordt met nieuwbouw hoofdkwar­tier epicentrum van de scouting

Met de verhuizing van het ‘hoofdkwartier’ van Leusden naar Zeewolde kiest Scouting Nederland nadrukkelijk voor het Scoutinglandgoed in de polder als landelijk centrum van haar activiteiten. Over een jaar of twee moet de nieuwbouw klaar zijn.

15 juni