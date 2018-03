Benoemen informateur is hele kluif in Flevoland

Kandidaat

Zo kwam de SP met een kandidaat nadat VVD, CDA en D66 een mogelijke informateur naar voren schoven. Dat bevestigt SP-fractievoorzitter Ine de Waal, zonder in details te willen treden. Wout Jansen, fractievoorzitter van 50Plus, zei maandagavond tussen de onderhandelingen door dat er zelfs gesproken wordt over een derde kandidaat. ,,Het is lastig, ja. Maar we hebben afgesproken dat we met één naam naar buiten komen. Ik sluit niet uit dat we er woensdagmorgen pas uit zijn'', zei Jansen.

PVV

CDA, VVD en D66 willen niet vooruitlopen op de samenstelling van het college. De PVV wel. Deze partij, de tweede in Flevoland, is klaar voor het dagelijks provinciebestuur. Fractievoorzitter Chris Jansen: ,,Het zou apart zijn als CDA, VVD en D66 doorgaan. Zij zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.'' PvdA-fractievoorzitter Peter Pels kan leven met een minderheidscollege dat per onderwerp steunt zoekt bij de andere partijen. Dat is het meest praktisch gezien het feit dat er over een jaar verkiezingen zijn, zegt hij. ,,Maar dan moet de coalitie wel de oppositie tegemoet komen. Het zullen per dossier wisselde meerderheden zijn.'' Waarmee hij min of meer aangeeft dat het geen makkie wordt voor het college.