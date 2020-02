Beste buut voor Fries: verleng de Elfstedentocht tot in de Noordoostpolder

De Elfstedentocht verlengen in de Noordoostpolder. Hoe leuk is dat? Johan Oenema kreeg met zijn ludieke verhaal zaterdagavond de handen op elkaar in Kraggenburg en mag zich nu de Flevozwammer van het jaar noemen.

Zeven ‘buutredners‘ waren dit jaar van de partij bij Gezwam rond de Dam, het cabarteske festival in Kraggenburg voor de 28ste keer werd gehouden. Met zeven toppers en twee typetjes die er bovenuit staken, werd het lastig kiezen voor de jury, vertelt Jordy van der Ploeg van de organiserende carnavalsvereniging Zotte Leeuwkes. ,,De jury koos uiteindelijk voor Johan Oenema, maar de zaal dacht daar anders over. Ik moet ook zeggen: Sjoerd zat ook wel heel goed in zijn typetje.’’

Jap Joris Engelbert van Bevervoorten

De zaal koos voor Sjoerd van Vilsteren. Als Jap Joris Engelbert van Bevervoorten zette hij een student neer die in de gevangenis was beland. Een korpsbal die vertelde over zijn avonturen in dronkenschap langs de dorpen van de Noordoostpolder. De jury van het Flevolands Kampioenschap Buutreednen moest even dubben over wie de winnaar moest worden en besloot uiteindelijk Johan Oenema uit te roepen tot beste zwammer van Flevoland. Met zijn typetje Oane Slaet nam Oenema het publiek mee naar de Elfstedentocht die nog langer moet worden dan die al is. Met een verlenging in de Noordoostpolder dus.

Volledig scherm Sjaak Bakker uit Emmeloord, alias Postbode tuut tuut. © Foto Freddy Schinkel

Oenema haalde de prijs op in een provincie waar hij zelf niet eens woont. Hij komt uit het Friese Tzummarum en speelt in een van de twee blaaskapellen die het evenement in Kraggenburg al jaren opleuken. Toen hij hoorde dat zijn broer Jeldert uit Biddinghuizen op de deelnemerslijst voor dew editie van 2020 stond, gaf ook Johan zich op. ,,Dit was voor hem de kans in dezelfde wedstrijd te staan als zijn broer. Zo vaak krijg je die niet’’, zegt Van der Ploeg daags na het feest bij HCR Van Saaze.